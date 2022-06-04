Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırındaki güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce Suriye'ye operasyon sinyali veren Erdoğan, bugün de "Güney sınırımızda oluşturmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." dedi.
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