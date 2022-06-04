Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırındaki güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırındaki güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika! AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce Suriye'ye operasyon sinyali veren Erdoğan, bugün de "Güney sınırımızda oluşturmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title