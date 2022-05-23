Son Dakika! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı - Haberler

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Son Dakika! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen ve 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zirvede alınan kararları tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjdeyi de duyurarak 31 Mayıs'ta sona ermesi beklenen açık cezaevlerindeki hükümlülerin salgın izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Pandemi nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmların salgın izninin 31 Mayıs'ta sonra ermesi beklenirken bu konu Kabine Toplantısı'nda görüşüldü. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı.

SALGIN İZNİNDEKİ MAHKUMLARA MÜJDE

Açık cezaevlerinden salgın izni için evlerine giden mahkumlara müjdeli haberi veren Erdoğan, "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz" dedi.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Koronavirüs, Cezaevi, Korona, Güncel, Haberler

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