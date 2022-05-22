Son Dakika: ABD Büyükelçisi Jeff Flake, CHP mitingi öncesi yapılan uyarı nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı - Haberler

Abd Büyükelçiliği tarafından dün gerçekleştirilen CHP mitingi öncesinde bir uyarı yayınlandı. Söz konusu uyarıda, ""21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" denildi.

DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Abd Büyükelçisi Jeff Flake, bu uyarı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri kaynakları konuyla ilgili, "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez" görüşünü savunuyor. Ayrıca bakanlık yetkilileri dün İstanbul'da düzenlenen miting için yapılan uyarı konusunda rahatsızlıklarını büyükelçiye iletti.

MİSİLLEME DE YAPMIŞLARDI

Abd Büyükelçiliği'nin uyarısına Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün bir misilleme de gelmişti. Bakanlık'ın yayınladığı " Abd'de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlıklı mesajda Tük vatandaşlarına ABD polisinin şiddet eylemlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

5 MADDE HALİNDE UYARI SIRALADILAR

Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri.