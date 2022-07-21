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Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kendisini kötü hissetmesinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan ilk açıklamada hastalığı hafif geçirdiği bilgisine yer verildi. Geçtiğimiz hafta İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Biden'ın koronavirüs kurallarına uymaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarında yeniden artış görülüyor. Koronavirüsün yeniden yayılmasından son olarak nasibini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden aldı.

KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSETTİKTEN SONRA TEST YAPTIRDI

Joe Biden'in bir takım soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği ve kendisini iyi hissetmemesinin ardından test yapıldığı öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Biden'ın tedavisine ve izolasyon sürecine başlandı. Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama da yapıldı. Buna göre Biden'ın hastalığı hafif ziyaretlerle atlattığı kaydedildi.

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

KORONA TEDBİRLERİNE UYMAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Biden'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Orta Doğu ziyaretlerinde maske takmaması ve koronavirüs kurallarına uymadan tokalaşması dikkat çekmişti. Bu konu ABD basınında da kendisine yer bulmuştu.

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

3 ÜLKEYE GİTTİ

Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyareti gerçekleştirmişti. Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında gittiği İsrail'de Holokost (Yahudi soykırımı) Anma Merkezi 'Yad Vaşem'e ziyarette bulunmuştu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (2)

Kemal Aslan:

Virus bitmedi mesaji vermeye calisiliyor

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Hakan Arslanoglu:

Kısa zamanda yoğun bakıma oradan da beyaz saray önünde törenle toprağa uğurlanır inşallah.

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