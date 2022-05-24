Son Dakika: 4 askerin şehit olduğu bölgede operasyon! Teröristler mağarada sıkıştırıldı - Haberler

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Son Dakika: 4 askerin şehit olduğu bölgede operasyon! Teröristler mağarada sıkıştırıldı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika: Bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaşanan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehit verdiğimiz bölgede başlatılan operasyonda, teröristlerin mağarada sıkıştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan son açıklamada ise "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu, Hulusi Akar, Şehit, TSK, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

oguz:

inşallah hepsini leş alırsınız sag alıp birde beslemeyin itleri

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