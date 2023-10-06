Son Dakika: 31 ildeki 39 suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonu'nda 307 kişi gözaltında

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlenen Kafes Operasyonu ile 31 ilde 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah da ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

31 KENTTE EKİPLER SAHAYA İNDİ

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü

Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü

Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü

Bursa'da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü

Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü

Gaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü

İstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü

İzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü

Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü

Giresun'da Baki Ay Organize Suç Örgütü

Tekirdağ'da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiğiNitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu

Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenSuç Grubu ile

Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

14 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında:

161 tabanca

164 av tüfeği

2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum"