Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlendi

Güncel Haberler

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kontenjanını açıkladı. Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duyurusunun ardından 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. 26 Ocak'ta son bulacak ön kayıt başvuruları, e-Devlet üzerinden de yapabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ DE GİDEBİLECEK

Başvurular sürerken milyonlarca insanın beklediği haberi de yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu. Erbaş, hac kontenjanının belli olduğunu belirterek, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Hac Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title