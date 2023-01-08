Son Dakika! 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duyurusunun ardından 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. 26 Ocak'ta son bulacak ön kayıt başvuruları, e-Devlet üzerinden de yapabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ DE GİDEBİLECEK

Başvurular sürerken milyonlarca insanın beklediği haberi de yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu. Erbaş, hac kontenjanının belli olduğunu belirterek, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

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