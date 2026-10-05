Haberler

Son 5 günde 61 ilde siber suç operasyonunda 547 şüpheliden 155'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 61 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını, 183'üne adli kontrol uygulandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı suçlarına karıştığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, çocukların müstehcen görüntülerini barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Son beş günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 131 sitede yayınlandı.
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

51 yıllık rekor tek imzayla kırıldı! Cumhuriyet tarihine geçti
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor

Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Polisten kaçtı, çalılıkta böyle bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!