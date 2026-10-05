Son 5 günde 61 ilde siber suç operasyonunda 547 şüpheliden 155'i tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, çocukların müstehcen görüntülerini barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Son beş günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA