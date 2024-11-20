Somuncu Baba Vefatının 612. Yılında Anıldı

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, vefatının 612. yıl dönümünde düzenlenen "Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü" etkinlikleriyle anılıyor.

Valilik ve belediye tarafından düzenlenen etkinlik, Somuncu Baba Külliyesi'nde sabah namazı buluşması programıyla başladı. Etkinlik kapsamında ikindi namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu. Daha sonra Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlara somun ekmeği dağıttı.

Vali Kumbuzoğlu, Somuncu Baba Külliyesi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikleri geleneksel olarak her yıl devam ettireceklerini söyledi.

Onlarca etkinlik düzenlediklerini ve çok güzel organizasyonlara imza attıklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız, civar illerimiz olan Nevşehir, Konya, Kırşehir gibi yerlerde Mevlana başta olmak üzere, Hacı Bektaş Veli gibi yakın bölgelerde bulunan mübarek zatları anmak ve tanıtmaktır. Bu zatlar, bu coğrafyada İslam'ı yayma ve yaşatma konusunda çok büyük katkılar sunmuştur. Yalnızca Anadolu'da değil, İslam ve gönül coğrafyasında da büyük emekler vermişlerdir. Ortak noktaları, insanı insan yapan karakter yapısını, ahlak anlayışını ve Allah sevgisini aşılamaktır. Somuncu Babamız, daha çok mütevazılığıyla öne çıkmış, çeşitli bölgelerde İslam'ı yayarak buraya gelmiştir. Aksaraylılar, Yunus Emre'yi ve Somuncu Baba'yı tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmalıdır."