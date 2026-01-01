Haberler

Somaliland, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un açıklamalarını reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somaliland Dışişleri Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un bölgeye yabancı askeri üsler kurulacağına dair açıklamalarını kesin bir dille reddetti ve bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Somaliland Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Filistinlilerin Somaliland'e yerleştirileceği veya bölgede yabancı askeri üsler kurulacağı yönündeki açıklamalarını "kesin bir dille" reddetti.

Bakanlığın, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu söylemlerin "tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı" belirtilerek, bu tür açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Somaliland'in egemenliği, güvenliği ve iç işlerini ilgilendiren konularda herhangi bir dış planın veya gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı" vurgulandı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un açıklamalarının "gerçeğe dayanmayan spekülasyonlardan ibaret olduğu" savunulan açıklamada, "Somaliland'in barış, istikrar ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği" belirtildi.

İsrail, 26 Aralık'ta Somaliland'i "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıklanan bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali yönetimi ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı