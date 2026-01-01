Somaliland, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un açıklamalarını reddetti

Somaliland Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Filistinlilerin Somaliland'e yerleştirileceği veya bölgede yabancı askeri üsler kurulacağı yönündeki açıklamalarını "kesin bir dille" reddetti.

Bakanlığın, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu söylemlerin "tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı" belirtilerek, bu tür açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Somaliland'in egemenliği, güvenliği ve iç işlerini ilgilendiren konularda herhangi bir dış planın veya gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı" vurgulandı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un açıklamalarının "gerçeğe dayanmayan spekülasyonlardan ibaret olduğu" savunulan açıklamada, "Somaliland'in barış, istikrar ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği" belirtildi.

İsrail, 26 Aralık'ta Somaliland'i "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıklanan bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali yönetimi ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu savunuyor.