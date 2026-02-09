Haberler

Somali ile Suudi Arabistan arasında askeri işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali ile Suudi Arabistan, savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, her iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artırmayı ve bölgesel istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Somali ile Suudi Arabistan savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlardaki işbirliğini geliştireceği kaydedildi.

Mutabakat zaptı Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı.

Bu stratejik ortaklık ile bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Kızıldeniz'in güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Somali ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, İsrail'in Somali'nin tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i tanımasının ardından gelişmeye başladı.

Somali medyasına göre, Mogadişu yönetimi, toprak bütünlüğünü ve hava sahasını koruyabilmek için dost ülkelerden ileri teknik destek ve askeri teçhizat temini arayışında.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret

Kayyum atanan Türkiye'nin dev döner zinciri satışa çıkarıldı
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru