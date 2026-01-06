Haberler

Somali'den "Tek Çin" hamlesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Federal Cumhuriyeti, İsrail'in Somaliland'i tanıdığına yönelik iddialar üzerine 'Tek Çin' ilkesine olan bağlılığını vurguladı ve Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi.

Somali Federal Cumhuriyeti, " İsrail'in Somaliland'i tanıdığına yönelik" iddiaların gündeme gelmesinin ardından "Tek Çin" ilkesine olan güçlü ve tutarlı bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirterek, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünyada yalnızca tek bir Çin'in bulunduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Çin'i bütünüyle temsil eden tek meşru hükümet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Tayvan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğu belirtilerek, Somali'nin "Tek Çin" ilkesine olan kararlı ve istikrarlı tutumunu sürdürdüğü kaydedildi.

Somali'nin, Çin'in ulusal yeniden birleşme yönündeki çabalarını kararlılıkla desteklediği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 2758 sayılı kararının meşruiyeti, geçerliliği ve otoritesinin de sarsılmaz biçimde savunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, barış ve istikrarın, uluslararası hukuk ile BM ilkeleri doğrultusunda, egemenliğe saygı, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı temelinde en iyi şekilde korunabileceği kaydedildi.

Çin de İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı çıkarak, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vermişti.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe

10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı