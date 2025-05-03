Somali Ordusu Eş-Şebab'a Yönelik Operasyonda 29 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Somali Enformasyon Bakanlığı, ülkenin orta kesimindeki Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Hiran bölgesinde düzenlediği saldırıda ağır kayıplar verdiği ve güvenlik güçlerinin karşı operasyonu kapsamında toplamda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada "Bu büyük zafer, terör örgütünün kısa süre içerisinde aldığı ikinci ağır yenilgidir." ifadesi kullanıldı.

Operasyon sırasında Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel güçlerin Eş-Şebab'a ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Somali Federal Hükümeti, Somali halkı ve uluslararası dostlarımızla işbirliği içinde Somali topraklarında faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Eş-Şebab'ın daha önce Orta Şabel bölgesindeki Wargaadhi'de Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel halka karşı düzenlediği saldırılarda da ağır darbe aldığı hatırlatıldı.