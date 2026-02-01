Haberler

Somali Federal Hükümeti, Puntland ve Jubaland liderlerinin güvenlik uçaklarını geri çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Federal Hükümeti, Puntland ve Jubaland eyaletlerinin liderlerinin güvenlik ekiplerini taşıyan uçakların Mogadişu hava sahasına girişine güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle izin vermedi. Uçaklar havadayken geri çevrildi.

Somali Federal Hükümeti, ülkenin Puntland ve Jubaland eyaletlerinin liderlerine eşlik eden güvenlik güçlerini taşıyan uçakların, belirlenen güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle başkent Mogadişu hava sahasına girişine izin vermedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Puntland Başkanı Said Abdullahi Deni ile Jubaland Başkanı Ahmed Muhammed İslam'ın güvenlik ekiplerini taşıyan uçaklar, Mogadişu hava sahasına girişlerine izin verilmeyerek, havadayken geri çevrildi.

Yetkililer, Teknik Güvenlik Komitesinin kararlarına göre her iki liderin, 10'u sivil giyimli olmak üzere en fazla 40 güvenlik görevlisiyle seyahat edebileceğini, ayrıca güvenlik personelinin isim listeleriyle silah ve teçhizat bilgilerinin önceden Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na iletilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, yaptığı açıklamada, ağır silahlı birliklerin Somali'deki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inişinin güvenlik riski oluşturduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Somali İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın başkent ve havalimanı güvenliği için alındığı kaydedildi.

Puntland Başkanı Deni ise, uçakların geri çevrilmesini suç teşkil eden bir eylem olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti

Juventus, Nesyri ve Duran'ın ardından gözünü Cimbomlu yıldıza dikti
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Anlaşma sağlandı! Kenan Yıldız'dan 4.5 yıllık imza

Kenan, 4.5 yıllık imzayı atıyor
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti

Juventus, Nesyri ve Duran'ın ardından gözünü Cimbomlu yıldıza dikti
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü