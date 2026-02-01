Somali Federal Hükümeti, Puntland ve Jubaland liderlerinin güvenlik uçaklarını geri çevirdi

Somali Federal Hükümeti, ülkenin Puntland ve Jubaland eyaletlerinin liderlerine eşlik eden güvenlik güçlerini taşıyan uçakların, belirlenen güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle başkent Mogadişu hava sahasına girişine izin vermedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Puntland Başkanı Said Abdullahi Deni ile Jubaland Başkanı Ahmed Muhammed İslam'ın güvenlik ekiplerini taşıyan uçaklar, Mogadişu hava sahasına girişlerine izin verilmeyerek, havadayken geri çevrildi.

Yetkililer, Teknik Güvenlik Komitesinin kararlarına göre her iki liderin, 10'u sivil giyimli olmak üzere en fazla 40 güvenlik görevlisiyle seyahat edebileceğini, ayrıca güvenlik personelinin isim listeleriyle silah ve teçhizat bilgilerinin önceden Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na iletilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, yaptığı açıklamada, ağır silahlı birliklerin Somali'deki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inişinin güvenlik riski oluşturduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Somali İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın başkent ve havalimanı güvenliği için alındığı kaydedildi.

Puntland Başkanı Deni ise, uçakların geri çevrilmesini suç teşkil eden bir eylem olarak nitelendirdi.