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Somali hükümeti, Türk hava araçlarının SNA'yı hedef aldığı iddiasını reddetti

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Somali federal hükümeti, Türkiye ile köklü ortaklığın güçlü sürdüğünü ve terörle mücadele ile kalıcı barış için işbirliğini bildirdi. Açıklamada, Leego'da 26 Ekim'de Türk hava araçlarının SNA birliklerini hedef aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Somali federal hükümeti, Türkiye ile köklü ortaklığın güçlü şekilde devam ettiğini, iki ülkenin terörle mücadele, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için işbirliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Somali federal hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ile Somali arasındaki uzun yıllara dayanan köklü ortaklığın güçlü şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, iki ülkenin terörle mücadele, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına odaklandığı belirtildi.

Somali'nin güneyindeki Leego bölgesinde 26 Ekim'de "Türk savaş uçakları veya silahlı insansız hava araçlarının Somali Ulusal Ordusu (SNA) birliklerini hedef aldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Türk hava araçlarının "Somali askerlerini yanlışlıkla hedef aldığı" iddiaları reddedilen açıklamada, medya kuruluşları ve kamuoyuna doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Somali federal hükümetinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve Somali halkının korunmasına bağlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye, 2011'den bu yana Somali'de insani yardım, sağlık, eğitim, altyapı ve güvenlik alanlarında çeşitli çalışmalar yürütüyor.

İki ülke arasında 2024'te imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması da güvenlik ve savunma alanındaki ortaklığın güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA
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