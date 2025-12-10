Haberler

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 12 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye bölgesinde düzenlenen operasyonda Eş-Şebab üyesi 12 teröristi etkisiz hale getirdi. Çatışmalarda sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiği ve bazı askerlerin yaralandığı bildirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), başkent Mogadişu'nun güneybatısında yer alan Afgoye bölgesinde düzenlediği operasyonla Eş-Şebab üyesi 12 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

NISA'dan yapılan açıklamaya göre, operasyonda, aralarında örgütün yerel sorumlusunun da bulunduğu ve güvenlik güçlerinin uzun süredir peşinde olduğu kişilere yönelik hedefli bir müdahale yapıldı.

Operasyonda, militanların altyapısını oluşturduğu tünel ve patlayıcı hazırlama alanları da hedef alındı.

Çıkan çatışmada teröristler, havan toplarıyla sivillerin yaşadığı bölgelere saldırdı. Bu saldırılarda sivil halktan yaralananlar olurken NISA'ya bağlı 2 asker de çatışmada yaralandı.

Hükümetten yetkililer, sivillerin zarar görmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ülke genelinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, "vatandaşları terör bağlantılı tehditler konusunda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları 199 numaralı güvenlik hattına bildirmeye" çağırdı.

Eş-Şebab, 2006'da Somali'de ortaya çıkan ve El Kaide'ye bağlılık bildiren bir terör örgütüdür. Somali ordusu, son dönemlerde başkent çevresi ve ülkenin orta bölgelerinde örgüte yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

