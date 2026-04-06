Haberler

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 12 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Savunma Bakanlığı, Bay bölgesinde düzenlenen operasyonda Eş-Şebab terör örgütüne bağlı 12 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon, güvenlik güçlerinin istikrarı sağlama çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Somali Savunma Bakanlığı, güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların katılımıyla Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun, Bay eyaletine bağlı Baydhabo ile Daynunay şehirleri yakınlarındaki Gasarta bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Eş-Şebab mensubu 12 militanın etkisiz hale getirildiği, ayrıca çok sayıda militanın yaralandığı ifade edildi.

Operasyonun, örgütün bölgedeki unsurlarını zayıflatmayı ve ülke genelinde güvenliği güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçlerinin benzer operasyonları sürdüreceği kaydedildi.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların, terör tehdidini ortadan kaldırmak ve ülkede istikrarı sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

