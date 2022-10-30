Somali'de meydana gelen patlamalarda en az 100 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ölü ve yaralı sayılarını doğrularken, Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı. Öte yandan Türkiye de terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mogadişu'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

"MENFUR TERÖR SALDIRILARINI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (29 Ekim) meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.