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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 14 militan etkisiz hale getirildi

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Somali Savunma Bakanlığı, Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 militanın öldürüldüğünü ve bir silah deposunun imha edildiğini açıkladı.

Somali Savunma Bakanlığı, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali Ulusal Ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetlerinin, Aşağı Şabel bölgesindeki Kurtunwarey ilçesinde terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sırasında 14 militanın öldürüldüğü ve örgüt tarafından saldırı planlamak ve düzenlemek amacıyla kullanılan silah, patlayıcı ve çeşitli teçhizatın bulunduğu bir deponun imha edildiği kaydedildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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