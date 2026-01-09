Somali Cumhurbaşkanı, yabancı ülkelerin imzaladığı hiçbir belgenin egemenliklerini zedeleyemeyeceğini belirtti Açıklaması

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanımasına ilişkin, yabancı ülkelerin imzaladığı hiçbir belgenin egemenliklerini zedeleyemeyeceğini vurguladı.

Somali Ulusal Televizyonunda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkesinin egemen ve bölünmez bir devlet olduğunu, dış müdahale ya da siyasi baskılara karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini söyledi.

Mahmud, İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanımasına ilişkin, yabancı ülkelerin imzaladığı hiçbir belgenin birliklerini ve egemenliklerini zedeleyemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, " Somali, özgür ve birleşik bir ülkedir. Topraklarımız, İsrail tarafından yazılan ya da Netanyahu tarafından imzalanan herhangi bir mektupla bölünemez. Bu tür belgelerin ülkemizde hiçbir hukuki ya da siyasi karşılığı yoktur." dedi.

İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığına dikkati çeken Mahmud, Netanyahu'nun küresel ölçekte yoğun eleştirilerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki nüfuzunu artırma çabalarının bölgesel istikrar açısından risk taşıdığı uyarısında bulunan Mahmud, bu tür girişimlerin güvenliği olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Sool bölgesinde 2023'te özellikle Las Anod kentinde yaşanan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Mahmud, bu olayların kuzey bölgelerdeki mevcut yönetim yapısının barışı sağlama konusundaki yetersizliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Mahmud, federal hükümetin diyalog ve uzlaşı için girişimlerde bulunduğunu ancak bu çabaların karşılık bulmadığını söyledi.

Somaliland yönetimi ile Etiyopya arasındaki mutabakat zaptı, Somali'nin egemenliğine aykırı

Cumhurbaşkanı Mahmud, Somaliland yönetimi ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptını (MoU) da eleştirerek, Somali'nin egemenliğine aykırı olduğunu ve hukuka uygun olmadığını belirtti.

Yapıcı görüşmeler sürerken böyle bir adımın atıldığını dile getiren Mahmud, bunun ulusal birlikle bağdaşmadığının altını çizdi.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesinin dış aktörler tarafından tanınma arayışlarını da değerlendiren Mahmud, bu tür girişimlerin Somali halkının çıkarlarına hizmet etmediğinin altını çizdi.

Somali'nin toprak bütünlüğünü ve bölgesel barışı zedeleyebilecek her türlü anlaşma ve ittifaka karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkesinin birlik, bağımsızlık ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığını yineledi.