Haberler

Somali Başbakanı Barre, Çağrı Bey gemisinin ülkesi için tarihi önem taşıdığını belirtti Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'in Somali açıklarında başlatacağı faaliyetlerin, ülkenin doğal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve ulusal kalkınmanın hızlandırılması açısından tarihi önem taşıdığını ifade etti.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'in Somali açıklarında başlatacağı faaliyetlerin, ülkenin doğal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve ulusal kalkınmanın hızlandırılması açısından tarihi önem taşıdığını ifade etti.

Başbakan Barre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Somali halkının uzun yıllardır ülkenin doğal kaynak zenginliğinin somut sonuçlara dönüşmesini beklediğini belirtti.

Somali halkının nesiller boyunca "Somali'nin zengin doğal kaynaklara sahip olduğu" anlatısını duyarak büyüdüğünü ve yıllarca bu kaynakların çıkarılması vaadinin gerçeğe dönüşmesini beklediğini kaydeden Barre, "Bu bekleyiş artık sona ermektedir. Daha iyi günler ufukta görünmektedir." ifadesini kullandı.

Barre, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihi derin deniz sondaj misyonu kapsamında kendi sularının ötesindeki ilk destinasyon olarak Somali'yi seçmesinden dolayı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu karar, stratejik tercih olmanın ötesinde mesafeleri aşan güvenin sembolü ve kardeşlik ile daha iyi gelecek inancı temelinde gelişen Türkiye-Somali ortaklığının göstergesi."

Çağrı Bey gemisinin çalışmalara başlamasıyla ülkede büyük bir ekonomik dönüşüm sürecinin başlangıcına tanıklık ettiklerini vurgulayan Barre, "Bu, doğal zenginliklerimizin ulusal güce dönüşmeye başladığı ve kaynaklarımızın nihayet halkımızın uzun süredir hak ettiği etkiyi sağlamaya başladığı bir andır. Yönetimimiz, vizyonu gerçeğe dönüştürmeye, potansiyeli somut sonuçlara çevirmeye ve bu sürecin yalnızca tarihi değil, aynı zamanda gerçek anlamda dönüştürücü olmasını sağlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi