Somali asıllı Kongre üyesi Ilhan Omar Minnesota'da seçimi kazandı

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ABD Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nin Somali asıllı Müslüman üyesi Ilhan Omar, Minnesota eyaletinden girdiği seçimleri kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar, Cumhuriyetçi rakibi John Nagel'i geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.

Omar, 2019'dan bu yana Minnesota'nın 5. seçim bölgesini temsilen Temsilciler Meclisi'nde görev yapıyor.

ABD Kongresi'ne seçilen ilk iki Müslüman kadından biri olan Omar, aynı zamanda Kongre'ye giren ilk Somali asıllı Amerikalı olarak biliniyor.

Kaynak: AA