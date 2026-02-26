Haberler

Teis, Soma Termik Santrali ve Kömür Madenlerinde Yaşanan Sorunların Çözülmesi İçin Ankara'da Temaslarda Bulundu

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, Ankara'da yaptıkları görüşmelerde Soma Termik Santrali ve kömür madenlerindeki işçilerin sorunlarına çözüm bulunmasını talep etti. Santralin faaliyetlerinin devamı, işçilerin alacaklarının ödenmesi ve ücretsiz izne gönderilen işçilerin geri dönmesi gibi konular gündeme geldi.

(ANKARA) - Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ile TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, Soma Termik Santrali ve kömür madenlerinde yaşanan sorunlara çözüm bulunması amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde, işçilerin alacaklarının ödenmesi, santralin faaliyetlerinin sürdürülmesi, ücretsiz izne gönderilen işçilerin iş başı yaptırılması talep edildi.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ile TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, siyasi parti le STK temsilcileriyle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli ile görüştü.

Görüşmede sendika temsilcileri, işçilerin alacaklarının ödenmesi, santralin faaliyetlerinin sürdürülmesi, ücretsiz izne gönderilen işçilerin iş başı yaptırılması ve santralin devri ile ilgili sürecin netleştirilmesini talep etti. Ayrıca, yaşanan sorunların çözümü noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanan desteğin kritik önemde olduğu ifade edildi. Temel önceliğin üretimin yeniden başlaması, çalışanların toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının eksiksiz korunması ve bölge ekonomisinin sürdürülebilir şekilde devam etmesi olduğu vurgulandı.

TES-İŞ'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu süreçte, haklarımızı korumak ve kalıcı çözümler sağlamak için ilgili tüm kurum ve taraflarla kararlı ve yapıcı bir şekilde çalışmaya, yasal ve sendikal haklarımız çerçevesinde sürdürdüğümüz mücadelemize devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
