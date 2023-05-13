Soma maden faciasının 9. yılında madenciler anıldı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Soma maden faciasının 9. yıl dönümünde hayatını kaybeden madencileri mezarları başında andı. Soma Şube Sekreteri Mehmet Ali Çakır, "Soma'daki 4 şubemizle ülkemizdeki diğer şubelerimizle birlikte biz hiçbir zaman şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız. Bizlere emanetler bıraktılar. Evlatlar bıraktılar. Onlara sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Soma maden faciasının 9. yıl dönümünde hayatını kaybeden madencileri mezarları başında andı. Soma Şube Sekreteri Mehmet Ali Çakır, "Soma'daki 4 şubemizle ülkemizdeki diğer şubelerimizle birlikte biz hiçbir zaman şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız. Bizlere emanetler bıraktılar. Evlatlar bıraktılar. Onlara sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyeleri bugün 301 madencinin mezarını ziyaret ederek anma düzenledi.

"ŞEHİTLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası adına konuşma yapan Soma Şube Sekreteri Mehmet Ali Çakır şunları söyledi:

"Bugün 301 madencimizin 9. ölüm yıldönümü. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak genel merkez yöneticilerimizle Soma'daki 4 şubemizle ülkemizdeki diğer şubelerimizle birlikte biz hiçbir zaman şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız. Bizlere emanetler bıraktılar. Evlatlar bıraktılar. Onlara sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. 4 gün önce de açık ocak işletmesinde toprak kaymasında, yine bir arkadaşımız şehit oldu. Ben buradan şehit olan arkadaşımıza Allah rahmet eylesin diyorum. Gerideki ailelerine de sabırlar diliyorum."

"MADENCİLER DEPREM BÖLGESİNDEYDİ"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi olan iki deprem yaşadık. Bu deprem 11 ilimizi derinden etkiledi. On binlerce vatandaşımız şehit oldu. Toprak altında kaldı enkaz altında kaldı. Depremin ilk saatinden itibaren üyemiz olsun olmasın Soma'dan binlerce, ülkemizden de on binlerce madenci arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu. Hatta tüm madencilerimiz Ramazan ayında hayır yapmak için topladıkları paraları bile buradaki depremzede arkadaşlarımıza gönderdiler. Ben buradan tekrar tüm madenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelere sabırlar diliyorum."

TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise "Ruhları şad olsun. Madencilerimize çok şey borçluyuz. Bugün ülkemizde herhangi bir şey olduğunda ilk önce seferber olup, ülkemizde eğitim ve çalışkanlığıyla bilinen maden işçisini yürekten kutluyorum" dedi.