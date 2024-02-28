Soma'da Gazi ve Şehit Yakınlarına Kolaylıklar Sağlayan Protokol İmzalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde kaymakamlık, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkarlar odası arasında, gazi ve şehit yakınlarına bazı kolaylıklar sağlayan "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı.

Protokol törenine Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan, Soma Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tuncay Afacan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Soma İlçe Temsilcisi Süleyman Sevük katıldı.

Protokolle ilgili konuşan Kaymakam Fatih Akkaya, yaptıkları protokolle gazilerin ve şehit yakınlarının sadece esnaftan indirimli alışveriş yapmasını değil toplumsal alanda tanışıklığının arttırılması ve gerekli ilgi ve saygının sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Soma'dan böyle bir projenin hayata geçmesini ve tüm ülkemize yayılmasını istiyoruz. Varlığımızın en temel sebeplerinden biri bu insanlar. Bu vatan sevgimizi, kahramanlık duygumuzu, manevi duygularımızı hayata geçiren bir projedir. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.