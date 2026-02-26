Haberler

Soma'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Soma'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 516 sentetik ecza hap ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 516 sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, E.Y. (23), F.A. (23) ve F.A. (22) isimli şüphelilerin ikametlerinde önceki gün arama yapıldı. Yapılan aramalarda 516 sentetik ecza hap ile 1 pala, 1 bıçak ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü araba markası milyonlarca aracını geri çağırdı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu