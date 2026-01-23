Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

MANİSA'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu imal ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Soma ilçesinde sabah eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 789 tablet halinde toplam 11 bin 40 adet sentetik ecza hapı, 27 parça halinde toplam 445,58 gram kokain, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirilirken, A.H. (25), Y.H. (22), E.E. (27) ile H.C. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.