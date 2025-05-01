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Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Manisa'nın Soma ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, 35 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde baskın yaparak bin 143 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla S.Ç'nin (35) evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada bin 143 sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Soner Övümlü - Güncel
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