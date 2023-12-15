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Soma'da Ruhsatsız Tüfek Satışı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

15 Aralık 2023 16:38 Güncelleme: 16:40 Abone Ol

Manisa'nın Soma ilçesinde av ürünleri bayisinde ruhsatsız ve faturasız tüfek sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Ş.B'nin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.