Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Soma'nın kırsal Beyce Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Soma'nın kırsal Beyce Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su tankeri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1 saatte kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel