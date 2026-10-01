Soma'da maden işletmesinde göçük meydana geldi, Manisa Valiliği Kriz Merkezi kurdu

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(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Manisa Valiliği, olayın ardından Kriz Merkezi oluşturulduğunu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın ardından Valilik koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulduğu, ilgili kurumlara bağlı ekiplerin ivedilikle görevlendirildiği bildirildi.

Manisa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Kaynak: ANKA