Soma'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükgüney Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada, jeneratör, hilti, dedektör, kürek ve 5 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

