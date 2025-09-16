Soma'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Soma ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükgüney Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada, jeneratör, hilti, dedektör, kürek ve 5 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel