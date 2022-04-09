Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı - Haberler

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Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Serkan Özdemir - Güncel
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Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada 7 kişi hafif yaralandı.

SOMA, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, santral işçilerini taşıyan M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yan yattı. Midibüste bulunan işçiler kendi imkanları ile arka kapıyı açarak dışarıya çıktı.  Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

Münir Karaloğlu, Midibüs, Kaza, Soma, Güncel, Haberler

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