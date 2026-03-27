Manisa'da bir mahalle, heyelan tehlikesi nedeniyle başka yere taşınacak

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir mahalle halkı, bulundukları bölgede heyelan tehlikesinin olması nedeniyle başka yere nakledilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Soma ilçesi Eğnez Mahallesi halkı, adı geçen yerleşim yerinin heyelan tehlikesinin bulunması nedeniyle kararın ekindeki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen yere yerleştirilecek.

Karar, 6292 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.