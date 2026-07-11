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SOLOTÜRK Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydetti, program konserlerle devam etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi.

Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Alkışlar eşliğinde SOLOTÜRK'ün ilçe semasındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

Program daha sonra yerel sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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