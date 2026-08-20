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SOLOTÜRK, Artvin'de Gösteri Uçuşu Yaptı

SOLOTÜRK, Artvin'de Gösteri Uçuşu Yaptı
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Arhavi Kültür Sanat Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK F-16 uçağı, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sahili dolduran binlerce kişi, saatler öncesinden gelen vatandaşlar, gökyüzündeki nefes kesen gösteriyi beğeniyle izledi. Gösteri, festivalin en önemli etkinliklerinden biri oldu.

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK F16 uçağı, Arhavi Kültür Sanat Festivali kapsamında Artvin'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sahili dolduran binlerce kişi, gösteriyi beğeniyle izledi.

Arhavi Kültür Sanat Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK F-16 uçağı, Arhavi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki gösterisini izlemek isteyenler, sahili doldurdu. Saatler öncesinde sahile gelen binlerce vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini beğeniyle izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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