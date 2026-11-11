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SOLOTÜRK'te 5 yıl Kol Komutanı olan Yarbay Bakıcı, görevi Yarbay Aydemir'e devretti

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SOLOTÜRK'te 5 yıl Kol Komutanı olan Yarbay Bakıcı, görevi Yarbay Aydemir'e devretti
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SOLOTÜRK'te 5 yıldır Kol Komutanı olan Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e teslim etti. Aydemir, Tekirdağ'ın kurtuluşunun yıl dönümünde cuma günü yapılacak uçuşta Kol Komutanı, Binbaşı Murat Çakmak ise 2'nci pilot olarak görev yapacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'te 5 yıldır Kol Komutanı olan Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e teslim etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'te dün itibarıyla görev değişimi gerçekleşti. Türkiye'nin gökyüzündeki milli gücünü ve pilotaj kabiliyetini temsil eden SOLOTÜRK'ün 5 yıldır Kol Komutanı olan Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devretti.

İlk gösteri uçuşunu 2022 yılında Çanakkale'de gerçekleştiren ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde dün Anıtkabir'in üzerinde 'saygı uçuşu' kapsamında gerçekleştirecekti. Ancak hava koşulları nedeniyle uçuş gerçekleşmedi.

Görev değişiminin ardından, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde cuma günü gerçekleştirilecek uçuşta, Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir Kol Komutanı, Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ise ekibin 2'nci pilotu olarak görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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