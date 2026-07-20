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SOLOTÜRK, KKTC'de gökyüzüne imzasını attı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, KKTC'de F16 savaş uçağı ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Girne semalarında yapılan akrobasi gösterisi, Kıbrıslı Türkler tarafından büyük ilgi ve alkışla karşılandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gösteri uçuşu yaptı.

Girne kenti semalarında F16 savaş uçağı ile akrobasi gösterisi sergileyen SOLOTÜRK, vatandaşların beğenisini topladı.

20 Temmuz coşkusuna ortak olmak amacıyla KKTC semalarında uçuş yapan SOLOTÜRK'ün sergilediği gösteri, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Girne sahilde toplanan Kıbrıslı Türkler, SOLOTÜRK'ün gösterisine alkışlarla destek verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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