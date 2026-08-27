SOLOTÜRK, Zafer Bayramı için İstanbul'da prova yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında prova yaptı.

Yenikapı'da düzenlenen provaya çok sayıda vatandaş da katıldı.

İstanbul Boğazı ve çevresinde selamlama uçuşları icra eden pilotlar, yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteri ekibinin akrobasi hareketlerini hayretle izleyenler, SOLOTÜRK ekibini alkışladı.

Yiğit Evren Sert, gösterinin çok güzel olduğunu belirterek, "Bazı heyecanlı anlar yaşandı. Üzerimizden geçtiklerinde çok güzeldi. Umarım daha iyilerini görürüz." dedi.

Daha önce de TEKNOFEST'te böyle bir uçuş gördüğünü dile getiren Sert, "29 Ekim'de iki kez buraya geldim, 30 Ağustos'ta da gelmeyi düşünüyorum. En sevdiğim hareket yunuslama." diye konuştu.

Provayı izleyen Ceren Baktimur ise SOLOTÜRK'ü izlerken çok güzel bir ortam oluştuğunu anlattı.

Baktimur, "Yunuslama hareketini yakından görmek istiyordum. Çok kalabalıktı. Aynı kalabalığın katlanarak 30 Ağustos'ta da olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Necmettin Neşdi de gayet güzel bir gösteri izlediklerini belirterek, provoda yapılan hareketlerin çok güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA