SOLOTÜRK Ekibi Kırklareli'nde Gösteri Uçuşu İçin Hazırlık Yapıyor
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti. Bulut, ekibin yarın kentte gerçekleştireceği gösteri uçuşu için tüm vatandaşları davet etti.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.
Bulut, makamında kabul ettiği heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK'ün yarın kentte gösteri uçuşu yapacağını anımsatan Bulut, tüm vatandaşları gösteriye davet etti.
Bulut, pilot yarbay Murat Bakıcı, pilot binbaşı Mustafa Erhan Aydemir, üsteğmen Alper Şen ve astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı'dan gösteri hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel