Haberler

Solomon Adaları sularında arızalanan MV Awka feribotundaki 73 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Solomon Adaları sularında arızalanan MV Awka feribotundaki 73 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Solomon Adaları sularında cuma gününden bu yana sürüklenen MV Awka feribotundaki 73 kişi, koordineli kurtarma operasyonuyla kurtarılarak Vanikoro Adası'na götürüldü. Temotu eyalet yönetimine göre feribotun motoru arızalandı; Fransa ve Avustralya havadan yardım sağladı.

SİDNEY, 12 Ekim (Xinhua) -- Solomon Adaları sularında cuma gününden bu yana sürüklenen feribottaki tüm yolcular ve mürettebat güvenli şekilde kurtarılarak karaya taşındı.

Temotu eyalet yönetiminin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, MV Awka adlı feribotta bulunan 73 yolcu ve mürettebatın tamamı, koordineli bir kurtarma operasyonuyla kurtarma gemisine aktarılarak Vanikoro Adası'na götürüldü.

Solomon Adaları Yayıncılık Kurumu'nun bildirdiğine göre cuma günü Temotu eyaletine bağlı Vanikoro'ya doğru seyahat eden feribotun motoru arızalandı.

Eyalet yönetimi, sürüklenmekte olan feribota pazar günü yerel saatle 21.00 sularında kurtarma gemisinin, yaklaşık iki saat sonra ise polis devriye botunun ulaştığını belirtti.

Devriye botu, saat 24.00 sularında feribotu çekmeye başlarken, gemide bulunanlar güvenli şekilde kurtarma gemisine aktarılarak karaya taşındı.

Eyalet yönetimi, Fransa ve Avustralya'nın havadan yardım sağladığını, bir kargo gemisinin ise, rotasından ayrılıp mahsur durumdaki feribota yiyecek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Polisten kaçarken yakalandı: Cezayı duyunca sinir krizleri geçirdi
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

Büyük aşk bitti!

İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor