Haberler

Bingöl'de yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

Bingöl'de yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tekrar yuvasına konuldu. Esnafın su verip serinlettiği yavru leylek, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Yeni Mahalle'deki Solhan Ulu Camisi'nin kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışan leylek yavrusu yere düştü.

Zarar görmeyen leyleğe çevredeki esnaf tarafından su verildi. Esnaf, havanın sıcak olması nedeniyle hortumla su sıktığı leyleği serinletmeye çalıştı.

Daha sonra bir iş yerine giren leylek yavrusu, yakalanarak dışarı konuldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yakaladığı yavruyu itfaiye merdiveni yardımıyla yuvasına bıraktı.

Esnaf Vahdettin Erce, yaptığı açıklamada, iş yerinde bulunduğu sırada bir leyleğin düştüğünü gördüğünü belirterek, "Leyleğin yanına gittiğimde yavru olduğunu ve uçamadığını fark ettim. Su ihtiyacı olabileceğini düşünerek su verdik ve ilgili kurumlara haber verdik. Ekipler de gelerek yavru leyleği güvenli şekilde yuvasına ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, leyleğin düşüş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek

NATO'dan Zelenski'yi mest edecek karar! Bildirgede resmen yer aldı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler