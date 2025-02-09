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Solhan'da siyer sınavı yapıldı

Solhan'da siyer sınavı yapıldı
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Solhan ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Vakfınca siyer sınavı yapıldı.

Solhan ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Vakfınca siyer sınavı yapıldı.

Solhan Şehit Ersin Ateş İlkokulu'nda, "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla 4 kategoride düzenlenen siyer sınavına 400 kişi katıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı İlçe Temsilcisi İzettin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, sınava yetişkin ve çocukların katıldığını belirterek, "Kaybedeni olmayan bu sınavda herkes kazanacaktır inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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