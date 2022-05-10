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Şölen gibi hıdrellez kutlaması

Bültenler - Güncel
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Şölen gibi hıdrellez kutlaması

İznik Çakırca Spor Kulübü'nün düzenlendiği Geleneksel Hıdırellez Şenliği, konserler, gösteriler ve eğlence dolu anlarıyla adeta şölene dönüştü.

İZNİK, BURSA (Bültenler) - İznik'in doğal güzellikleriyle ünlü Çakırca Mahallesi, haftasonunda görkemli bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Çakırca Spor Kulübü'nün düzenlendiği Geleneksel Hıdırellez Şenliği, büyük ilgi gördü. İznik Kaymakamı Recai Karal ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın yanısıra protokolün de tam kadro katıldığı şenlik, halk oyunları ve Karagöz-Hacıvat gösterileriyle start aldı. Sunuculuğunu Süleyman Çakır'ın üstlendiği organizasyonda çocuklar illüzyon ve jonglör gösterileriyle doyasıya eğlenirken, Barış Manço'ya benzerliğiyle tanınan Alper Dinçer, merhum sanatçının en sevilen şarkılarını söyledi. Çakırca Hıdırellez Şenliği'nin finalini ise güzel şarkıcı Buse Türker yaptı. Şenlik alanını dolduranlara unutulmaz bir konser veren Türker, alkışlarla ödüllendirildi. Çakırca Spor Kulübü Başkanı Cumhur Şansal Yalçın, Hıdırellez Şenliği'ne katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Kağan Mehmet Usta, Hıdırellez, Karagöz, İznik, Güncel, Haberler

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