İstanbul'da Gözaltına Alınan Sol Parti Üyelerine "Ev Hapsi" Kararı

(İSTANBUL) - İstanbul'da gözaltına alınan SOL Parti üyeleri, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, " İstanbul'da şeriata karşı laiklik istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımıza ev hapsi verildi. Şeriata ve faşizme karşı laik ve demokratik cumhuriyet için birleşelim!" denildi.

Özgür Çelik: Ülkemizin karanlık bir darboğaza itilmesine karşı sessiz kalmayacağız

Karara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyeti ve kazanımlarını savunmak suç değildir. Anayasal hakları olan siyasi faaliyetleri sebebiyle SOL Parti üyelerine verilen ev hapsi kararı, azınlık iktidarının muhalefetsiz Türkiye hesabının ürünüdür. Siyasetin kalemiyle yazılmış iddianamelerle, medya operasyonlarıyla, toplumun her kesimine yönelik zor ve baskı politikalarıyla, ülkemizin karanlık bir darboğaza itilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Cumhuriyeti, adaleti ve hürriyeti savunan tüm demokrasi güçleriyle birlikte, halkımıza karşı kurulan bu ablukayı dağıtacağız."