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Sol Parti: "Polis Şiddeti ve Zorbalıkla Gözaltına Alınan Yurtseverler Serbest Bırakılmalıdır"

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SOL Parti, Ankara'daki NATO Zirvesi protestolarında gözaltına alınanlar için polis şiddetini kınayarak, tüm yurtseverlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - SOL Parti, Ankara'daki NATO Zirvesi protestolarında gözaltına alınanlara ilişkin, "Polis şiddeti ve zorbalıkla gözaltına alınan, günlerce ifade için bekletilen tüm yurtseverler serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'yu protesto etmek suç değil, onurdur" ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta Ankara olmak üzere, günlerdir bitmeyen baskı ve operasyonlarla yüzlerce kişi NATO'yu protesto ettiği için gözaltına alındı. Polis şiddeti ve zorbalıkla gözaltına alınan, günlerce ifade için bekletilen tüm yurtseverler serbest bırakılmalıdır. NATO operasyonları sonucunda gerçekleşen tüm haksız ve hukuksuz tutuklamalar sonlandırılmalıdır. Demokrasi ve bağımsızlık için mücadelemiz omuz omuza sürecek, bu abluka dağıtılacak."

Kaynak: ANKA
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