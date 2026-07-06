(ANKARA) - SOL Parti, "NATO, kuruluşundan bugüne ABD ve Batılı emperyalist haydutluğun mızrak ucu oldu" açıklamasını yaptı.

SOL Parti, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

SOL Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO, kuruluşundan bugüne ABD ve Batılı emperyalist haydutluğun mızrak ucu oldu."

Türkiye'de 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri ABD-NATO müdahaleleriyle hayata geçirildi; Maraş'tan Sivas'a uzanan katliamlar NATO örgütü kontrgerilla eliyle örgütlendi.

Bugün de NATO demokrasi değil, ABD saldırganlığının ve ülkemize dayatılan karanlığın temsilcisidir.

Bağımsızlığı da demokrasiyi de ABD-NATO'ya ve işbirlikçilerine karşı mücadele ederek, kendi ellerimizle kazanacağız."

Kaynak: ANKA