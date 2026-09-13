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SOL Parti: LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar son bulsun

SOL Parti: LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar son bulsun
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SOL Parti, LGBTİ+ derneklerine yönelik gözaltılara tepki göstererek, "Gözaltındakiler derhal serbest bırakılsın, LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar son bulsun" çağrısında bulundu.

(ANKARA) - SOL Parti, LGBTİ+ derneklerine yönelik gözaltılara tepki göstererek, "Gözaltındakiler derhal serbest bırakılsın, LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar son bulsun" çağrısında bulundu.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "LGBTİ+'lara dönük saldırılara karşı omuz omuzayız. Bu sabah LGBTİ+ derneklerine dönük saldırı ve onlarca kişinin gözaltına alınması tüm toplumu susturmaya dönük gerici saldırılarının bir parçasıdır. Memleketimizi bu gerici faşizmden kurtarana kadar hiçbirimiz 'güvende' değiliz. Gözaltındakiler derhal serbest bırakılsın, LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar son bulsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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