Söküme gelen gemiden çıkan bronz top, Kültür Sanat Fabrikası'nda sergileniyor

İZMİR'in Aliağa ilçesine sökülmek üzere getirilen yolcu gemisinde tespit edilen Hollanda kökenli 17'nci yüzyıla ait bronz gemi topu ve gülleler, uzman incelemesinin ardından koruma altına alındı. Eser Kültür Sanat Fabrikası'nda sergileniyor.

Aliağa'ya sökülmek üzere getirilen bir yolcu gemisinde, kültür varlığı niteliğinde bronz gemi topunun bulunduğu tespit edildi. İzmir Müze Müdürlüğü uzmanları ile Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından gemide yapılan incelemelerde, Hollanda kökenli bronz gemi topu ile 11 güllenin, geminin restoran-kafe bölümünde sergilendiği belirlendi. Devam eden söküm süreci dikkate alınarak yürütülen çalışmaların sonunda eserler bulundukları yerden alınıp, İzmir Müzesi Müdürlüğü'ne taşınarak, koruma altına alındı.

17'nci yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bronz gemi topunun üzerinde yer alan 'D. Admiraliteit tot Rotterdam 1634' ibaresinin, Hollanda deniz gücüne ve Rotterdam Amiralliğine işaret ettiği tespit edildi. Yaklaşık 306 santim uzunluğunda ve 50 santim çapındaki top ile her biri 16 santim çapındaki gülleler, dönemin denizcilik teknolojisini ve askeri gücünü yansıtan önemli birer örnek olduğu ve Kuzey Denizi'nde batan bir gemiye ait olan bu parçaların, daha sonraki yıllarda bir yolcu gemisinde dekoratif unsur olarak kullanıldığı belirtildi.

'İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI'NDA SERGİLENECEK'

Hollanda makamlarıyla gerçekleştirilen temaslarda, eserlerin kökenine ilişkin ortak bir anlayış geliştirilerek, bu mirasın kamuya açık bir alanda sergilenmesinin iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri yansıtan anlamlı bir yaklaşım olacağı değerlendirilip, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 'Denizden Gelen Güç Salonu'nda ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

'HOLLANDA İLE İLİŞKİLERİNİN KÜLTÜR ALANINDA BU NOKTAYA GELMESİ SEVİNDİRİCİ'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, "2025 yılında gemi sökülürken bir ihbar üzerine, diplomat ve müze uzmanlarımızla bilimsel çalışmayı başlattık. Tarihi eserin menşeinin Hollanda'da olduğunu öğrendikten sonra o ülke makamlarıyla irtibata geçtik. 1970 UNESCO sözleşmesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem kendi eserlerimizin yurt dışından getirilmesi misyonumuz hem de başka bir ülkenin eserini ilgili ülkeye verme misyonumuz var. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un son dönemde özellikle kaçakçılıkla ilgili önümüze koymuş olduğu vizyon ve hedeflerin sonucunda biz bu top ile ilgili bakanlarla irtibata geçtik. Dışişleri Bakanlığımız ve birçok devletimizin unsurları sayesinde Hollanda tarafıyla görüştük. Nihayetinde ülkemizde sergilenmesinin özellikle karşılıklı iki ülkenin dostluğu ve iş birliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak görüşlerini ilettiler. Bu kapsamda bu tarihi mekanda İzmir Kültür ve Sanat Fabrikasındaki bu müzemizde bunu sergiye aldık. Bugün değerli büyükelçimizle beraber bu sergideki açılışı gerçekleştirmiş olduk. Türkiye-Hollanda ilişkilerinin kültür alanında da bu noktaya gelmiş olması oldukça sevindirici" dedi.

'EMİN ELLERDE OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, "Topun burada sergilenmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Burada emin ellerde olduğunu biliyorum. İki ülke arasındaki dostluk pekiştiği için de ayrıca teşekkür ederim. Zaten 400 senelik bir ticaret dostluğumuz vardı. Bu da iki ülke arasında bulunan kültürel mirasımızın güzel bir örneği oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı