Söke'nin kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve 51'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Arıkan, ilçenin Milli Mücadele yıllarında işgalin ve acıların ortasında kaldığını ancak hiçbir zaman teslim olmadığını ifade ederek, halkın "Bu vatan bizimdir" diyerek işgale karşı direndiğini söyledi.

Programda halk oyunları oynandı, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Kaynak: AA